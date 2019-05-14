靜宜大學全英語論壇 國際級大師強化學生實戰經驗

2019-05-14 12:34

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學國際學院舉辦「從靜宜接軌國際職場（From University to International Work Place）」全英語論壇，邀請金融投資、人力資源及創新創業等領域的國際級大師，分享跨國企業經營、人才需求、招聘方向及選才標準等，以強化學生實戰經驗與就業競爭力，順利接軌國際職場。

國際學院院長楊聲勇指出，因應全球化趨勢，該學院積極整合資源、打造國際化校園；期望藉由各領域大師的經驗分享，為學生樹立學習榜樣。鼓勵學生以世界為舞台，嘗試挑戰、擁抱改變，必能因應新興科技帶來的產業轉型。

國際學院副院長高中表示，此次邀請經驗豐富的金融圈教父、前花旗環球證券台灣區研究部主管谷月涵（Peter Kurz）、Boyden公司大中華地區領導及合夥人Bill Farrell、美國著名製藥集團台灣區總經理Petra Jumpers，及亞蒙國際管理顧問公司執行長葛瑞芬（Revital Shpangental）等大師，分享國際管理、人才需求的招募與條件。提醒想到跨國企業任職的學生，不僅專業強、外能好，也要具備國際移動、跨文化溝通等能力，必能成為企業求才的首選。

在金融領域擁有豐富獵頭經驗的Bill Farrell表示，學習「中文」已成為未來國際語言的趨勢，在「履歷」可善用這項優勢脫穎而出。他也提醒，一般求職者會在履歷中強調語言能力，若能於面試時，展現誠意，並表達及展現自我價值，必定更能說服面試官。

谷月涵則提醒學生，跨國企業非常重視環境、社會及公司治理（ESG, Environment, Society, and Governance）。雖然ESG看似簡單，但不同角度思考，企業可利用民眾愛護地球的心，鞏固對品牌的忠誠度，這也展現創新及換位思考的重要性。

未來想在跨國企業工作的法國籍、寰宇管理碩士學位學程何曼蓉表示，印象最深刻的是Bill在演講中，教導如何量身打造完美履歷，非常實用。很喜歡會後的雙向座談，透過主持人專業的引導，與談人與學生能充分互動及表達想法，是很棒的活動！

來自馬來西亞的寰宇管理學士學位學程Joanne說，聽完講者分享，更瞭解職場與

學校的差異，未來求職，需先瞭解招募內容與條件，也要準備完整、明確的履歷表。來自印尼的羅映舒表示，參與論壇，對想在台灣工作的國際學生有很大幫助。

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