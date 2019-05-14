嚇人！怪手疏濬上演「救巨蟒」戲碼

2019-05-14 11:33

〔記者謝介裕／南投報導〕高屏溪目前正積極進行疏濬作業，今日網路社群瘋傳挖土機在河床突然挖到1條長約2、3公尺的巨蟒，當下大家又驚又感到不可思議，還好在大家同心協力下，巨蟒平安獲救逃過一劫。

農委會特有生物研究保育中心主任楊嘉棟說，蟒蛇並非台灣本土長蟲，而是外來種，多半以獵食鼠類、兩棲類為主，也可吃羊、鹿、豬等大型動物，但飽食後，往往可數月不食。

在此前提下，巨蟒相當適應台灣野外環境，該中心也曾受理一條長約五公尺在野外受傷的緬甸蟒，可惜最後仍不治，而緬甸蟒也是台灣最常見的寵物蛇，惟長大後，不像幼小時嬌小可愛，以致也常被飼主棄養而在外流浪，面臨自生自滅的處境，因此呼籲民眾飼養前一定要先深思熟慮，減少蟒蛇被棄養情況，共為生態環境盡分心力。

特有生物研究保育中心進一步表示，蟒蛇雖非保育類，但希望民眾在野外發現其蹤跡時，也不要予以傷害，目前在高屏溪被捕獲的巨蟒，也可送來該中心暫時收容，並就其健康狀況診療，再作後續安置處理。

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