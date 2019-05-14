致死率近4成的「MERS」 中研院研發奈米疫苗有解

2019-05-14 11:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕2015年起引發世界各國和世界衛生組織緊張對付的「MERS」中東呼吸道症候群，有高達近4成的死亡率；中研院生物醫學研究所今天宣布，已研發出有效的「冠狀病毒奈米疫苗」，有助對抗「MERS」。

「MERS」中東呼吸道症候群是由冠狀病毒引起，因在中東地區爆發、病毒在駱駝身上發現，是屬於人畜共通傳染病，歐洲、美洲、亞洲、非洲共發生數千起病例，世界衛生組織（WHO）更將它列為首要對抗的新興感染症之一，是生物危害性第三級病毒，台灣目前沒有病例。

中研院生醫所研究團隊用奈米科技模仿冠狀病毒外型，研發有效的「冠狀病毒奈米疫苗」，在小鼠上試驗，發現疫苗強化了小鼠內的T細胞，可有效殺死病毒，有百分之百的存活率。

研究團隊由生醫所研究員胡哲銘、台灣大學獸醫系副教授陳慧文和國際跨領域團隊組成；胡哲銘指出，團隊研發的「薄殼中空奈米粒子」模仿冠狀病毒表面的黃冠樣突起，在薄殼奈米粒子的表面覆上「蛋白質冠」，讓搭載在粒子內部的奈米級強效佐劑，可一起傳遞予免疫細胞、刺激免疫系統產生抗體，大幅提升免疫力。

胡哲銘說，一般疫苗是用活病毒減弱、或死病毒來製作，以刺激人體免疫反應，但MERS致死率太高，沒辦法在實驗室慢慢減弱，「這太危險，會很像在做生化武器」，因此疫苗是用人工奈米技術來模仿病毒，這在製作像是伊波拉病毒疫苗時也是類似作法。

研究團隊也強調，冠狀病毒奈米疫苗正持續與國際團隊合作，接下來將在靈長類動物證明疫苗的效性後，進入臨床研究，預計3年進入人體試驗、要上市至少得等7年後。

台灣團隊正積極將此奈米疫苗沿用在流感疫苗、茲卡病毒疫苗，以及癌症疫苗的研發。

這項研究成果於近日刊登於《先進功能材料》（Advanced Functional Materials）期刊，該技術並已申請多國專利。

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