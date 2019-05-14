麗寶樂園福容大飯店推義式美食 還有購物抽獎

2019-05-14 10:40

〔記者歐素美／台中報導〕想吃異國料理免出國！麗寶樂園福容大飯店田園咖啡餐廳，5月17日至6月9日推出「麗寶義起饗美食」活動，每日推出逾30道義大利美食，包括義式帕馬蜜瓜火腿、西西里香料燴海鮮、瑪格麗特披薩、主廚嚴選香料烤羊腿、米蘭牛肉餅及義大利白豆湯等，任你吃。

5、6月份是「麗寶月」，麗寶OUTLET MALL「義大利購物節」也將在5月31日熱烈展開，看好春遊住房補助的熱潮，緊推美食節刺激消費。

麗寶指出，義式料理為台灣民眾最喜愛的異國料理之一，為了讓民眾吃到最道地的義式料理，特別嚴選義式配料，「辣味雞柳佐羅勒細麵沙拉」，有別於傳統義大利熱麵，以沙拉開胃菜，呈現「涼的義大利麵」；「牛菌菇燉飯」則以洋菇、香菇、牛菌菇，伴炒洋蔥及生米，加入雞高湯燉煮，最後再在帕馬森起司中拌炒，香氣十足。

「米蘭牛肉餅」也是義大利人氣美食之一，嚴選菲力牛肉，經過拍打、絞碎，保留肉質的鮮甜口感，加入洋蔥、蒜等配料，再以匈牙利紅椒粉提味，香氣濃郁不嗆辣，最後鋪上起司及番茄放至料理台煎熟，是老少通吃的超人氣義大利美食。

田園咖啡廳主廚蔡名毅表示，義式料理中最重要的靈魂就是香料的運用，像是「主廚嚴選香料烤羊腿」，選用肉質甜美多汁的羊大腿，並用月桂葉、迷迭香、百里香等多種配料浸漬24小時候，以慢火烤至全熟，再塗上以九層塔、巴西里、奶油及麵包粉調製的香料，完美的金黃色澤，讓饕客享受視覺及味覺的雙重饗宴；「義大利白豆湯」則是義大利的家常料理之一，簡單的美味就融在一碗濃郁的湯頭中，趁美食節免出國，也能嚐美味。

活動期間，民眾到田園咖啡廳消費即可獲得「POPA遊義大利」紋身貼紙，憑紋身貼紙至麗寶國際賽車場，還可享卡丁車100元優惠，單筆消費滿3000元並可參加抽獎，有機會將飯店住宿券及機車帶回家。

另麗寶OUTLET MALL於5月31日起至6月23日舉辦「Bravo 大放麗彩」義大利購物節活動，消費滿5千可參加抽獎，並與美食節活動合併抽大獎，最大獎為義大利精品名牌包GUCCI，超多優惠及獎品，就是要讓民眾吃得開心、買得划算、逛得盡興。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/