車禍重創外陰留疤、變形 女子重建陰道口再造「性」福

2019-05-13 23:36

〔記者方志賢／高雄報導〕「令人敬佩的一對情侶！」29歲林小姐10年前念大學時，被大卡車輾壓過骨盆腔，造成骨盆骨折，尿道、陰道及直腸撕裂傷及穿孔，形成廔管，歷經14次大小手術後，保住大小便功能，但外陰部疤痕欒縮造成陰道口狹窄、變形，10年後她遇到真愛，婚前接受陰道口重建手術，透過仁醫妙手，讓堅貞不渝愛情更圓滿！

高雄長庚婦產部主任黃富仁表示，日前接到整形外科轉來的女病患，她10年前在台中讀大學，一場差點致命的車禍，造成她骨盆骨折及外陰部嚴重撕裂傷，甚至大小便都需經造口排出，前面2年半歷經14次清創、植皮手術，讓她飽受椎心刺骨的痛。

高雄長庚外科部副主任謝青華回想當時情況，林女因老家在老雄，車禍後約一週從台中轉院到高雄長庚，到院時她傷口感染，出現敗血症，「傷口外觀瘀青，但裡面都爛了」，骨盆骨折外，陰道、直腸裂傷廔管，尿道損傷，另右大腿及右臀撕脫傷，合計800平方公分的皮膚、筋膜壞死、感染。

謝青華說，「女性陰道與直腸是不相通，但被卡車輾過卻穿孔形成廔管」，14次清創、植皮手術中，還有一次由泌尿科幫她尿道引流到肚子打洞做造口。

經清創、植皮手術後，傷口慢慢癒合，但大面積傷疤造成的心理陰影，需要更大勇氣克服，林女住院期間，雖承受劇痛折磨卻能樂觀面對，勇氣可佩。

近幾年，林女慢慢走出車禍陰霾，遇到真命天子，並論及婚嫁，可是當年車禍造成外陰部疤痕欒縮致陰道口狹窄、變形，讓她無法有正常性生活，因此尋求重建手術找回自信，並希望擁有美好的親密關係。

黃富仁說，林女外陰部佈滿疤痕，構造都模糊了，陰道入口太小且歪一邊，「但透過重建手術，我幫助他們圓夢了！」他也相信這對愛侶婚後不僅能有正常性生活，還能生兒育女，共享天倫之樂。

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