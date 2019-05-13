鳳山大賣場賣這件短褲網友崩潰 王淺秋：一定沒簽約

2019-05-13 23:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄有網友在鳳山某大賣場，發現展示印有韓國瑜拿菜帶狗商標的休閒短褲，在「韓國瑜市長罷免連線」粉專上po文：「連大賣場都入侵了，好恐怖」，立刻引起網友熱議，紛紛留言「穿這避邪的嗎？」、「傻眼」、有網友質疑違反商標法，新聞局長王淺秋則說，「一定沒有簽約」。

網友一貼出照片，正反評價都有，疑有少數韓粉也進到韓黑粉專留言，有網友酸言：「會滯銷吧」、「如果出腳踏墊我就買」、「買東西真的要看清楚」、「有使用他就賺大錢」、「如果我做衛生紙有人要買嗎？」、「浪費錢」、「可能會被脫下」、「穿著時用屁眼看！」。

也有網友留言「接地氣」、「不識貨，這是發財短褲」、「狠賺韓粉錢，商人腦筋動得快」、「看看賣幾條」，「穿著這個褲子，就是告訴大家他是韓粉，鼓勵韓粉去買啦」。

市府表示，目前許多夜市都有仿冒品，都未經韓市長授權，而且仿冒的圖樣百百款，這些一定沒有簽約同意使用，未來會先採取勸導，為避免被惡意任用，韓國瑜市長正在作商標申請中。

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