想要聰明睡好覺 中醫師教你這樣做

2019-05-13 23:59

〔記者羅碧／台北報導〕面對現代人睡眠問題多，中醫師認為，只要睡的時間對，睡醒後感覺精神飽滿，不會嗜睡，就表示有充分休息，睡好覺！

亞大醫院中醫科主治醫師王崧認為，睡眠時間長短並沒有一個定見，以6~8小時為原則即可，重要的是，在晚上11點到凌晨3點是最適合睡覺的時間，在這段時間有一個深度睡眠，讓身體休養生息，只要睡醒後，覺得神清氣爽、精神飽滿，就表示有睡好及睡飽覺。

王崧提醒，如果常常睡醒後，仍覺得疲倦、睡不飽等睡眠困擾超過1個月，可以就醫接受檢查與治療；臨床上，可能導致此類症狀的疾病有失眠、睡眠呼吸中止症、癌症患者的「癌因性疲憊」等。

許多人平常工作忙碌或壓力大，出現睡眠不足、睡不好等情形，而會利用中午休息時間或週末假日補眠，但王崧強調，午睡時間應控制在半小時以內，不可太長，免得晚上不好睡，讓睡眠品質更差。

他也強調，中醫講求生活規律，吃飯要定時定量，不可以暴飲暴食，「假日補眠」如同「睡眠暴食」，會打亂生理時鐘，讓臟腑運作不規律，就像一家公司如果天天都在改變工作時間和規則，員工會無所適從一樣，所以假日補眠沒辦法有效消除疲累感，反而會像午睡時間太長的問題一樣，造成睡眠延遲。

如何睡好覺？王崧建議有4個方法：

1．良好的睡眠場所：房間要暗，不能太亮，室溫不要太熱或太冷，以及床墊要舒適。

2．睡前活動要溫和，避免情緒激動：有些人睡前會看較刺激的影片或節目，結果情緒太過亢奮，也應避免3C產品，因為藍光會影響睡眠是已經確定的。

3．避免使用刺激性物質：抽菸、喝酒、咖啡、茶飲及部分藥物都可能會影響睡眠。

4．運動：培養良好的運動習慣會比較好入睡，但運動時間若離睡眠時間太近，小心會過度興奮，睡不著。

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