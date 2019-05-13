基隆市區4河川惡臭 市府要靠這個來洗刷污名

2019-05-13 22:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市區4條主要河川，因民生廢水排放造成河川污染，經常臭氣沖天讓民眾掩鼻而過，市府提出「河港整治」的策略因應；基隆市議員要求環保局除了河川整治外，還必須有生態檢核機制，重視水環境親水環境、綠化等，將市區4條主要河川，打造媲美台中綠川一樣的水環境，讓市民親水。

基隆市區有旭川河、南榮河、西定河與田寮河4條主要河川，多年來廢水直接排放，造成河川污染，雨季一過沒有雨水沖刷，烈日曝曬造成河川臭氣沖天，市府水環境改善計畫，以「河港整治」為整體策略；市府並計畫在污水下水道建設未完工前，4條河川設置現地處理設施，配合截流系統，進行河道水質改善，先河後港完成改善。

基隆環保局指出，污水下水道建置分5期實施，至今年3月用戶接管數53000多戶，接管率34‧69％，但議員楊石城等人認為拖太久，應加快接管數量與速度。

議員莊榮欽、韓世昱、江鑒育發言關切田寮河整治，環保局長賴煥紘說，將借鏡歐洲運河治理經驗，在旺牛橋設一閘門，將水抽乾，挖除1‧5公尺的底泥，引進清澈水源，降低臭味。

議員張芳麗、鄭文婷及莊榮欽詢問旭川河整治進度，賴煥紘說，旭川河河面有垃圾，環保局會在光華地下道前設攔污索，甚至再往上游的麵粉廠加設攔污索；至於旭川河上有3棟加蓋大樓，被發現有50多根廁所污水管直接排放入旭川河，賴煥紘表示，將把廁所污水管接管到中正主幹管，送往和平島污水處理廠處理。

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