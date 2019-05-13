週二暖熱各地紫外線過量 部分地區有午後雷雨

2019-05-13 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕今天（13日）各地天氣大多為多雲到晴，僅東半部及西半部山區有局部降雨。明天（14日）的天氣型態大致和今天一樣，白天暖熱，要注意部分地區也還是會有午後雷雨的情況發生，請民眾留意。

根據「中央氣象局」預報，明天各地天氣同今天一樣大多為多雲到晴，但要注意有微弱鋒面掠過台灣北部海面，導致大氣環境有些不穩定，除了東半部地區及西半部山區，北部也會出現局部的午後雷雨，還請民眾記得攜帶雨具出門。

溫度方面，各地白天高溫普遍在30至33度，感受上暖熱，特別是高雄近山區平地有機會出現36度以上高溫，中午前後紫外線指數高，還請民眾注意防曬，隨時補充水分。

另據「天氣風險公司」指出，本週天氣型態屬於典型夏季天氣，較為炎熱，到了週三、四午後陣雨機率就會增加，預計下一波鋒面來臨要到下週，請民眾隨時注意氣象局更新資訊。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報指出，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，清晨污染累積，中南部地區局部時段仍可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

另外，金門、馬祖及台灣中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，民眾行車間務必注意路況，航班往返請留意資訊更動。

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