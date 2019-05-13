澎湖南方四島禁騎水上摩托車 違者最高罰2萬5千元

2019-05-13 20:10

［記者黃旭磊／高雄報導］澎湖南方四島國家公園吸引國內外遊客騎乘水上摩托車，影響生態至劇，為此，海管處即日起禁止騎車，違者處以新台幣5千到2萬5千元罰鍰。

內政部統計數據，澎湖南方四島於2018年全年遊客數達3萬8千人，部分遊客騎乘水上摩托車享受海天一色氛圍，卻破壞近岸水域珊瑚礁生態，也忽略尚未開放水上摩托車、高速動力拖曳等水上活動規定。

海洋國家公園管理處（海管處）副處長徐韶良說，「澎湖南方四島國家公園水域遊憩活動種類、範圍、時間及行為」規定，為維護水域生態與遊憩安全，非經許可，不得從事水上摩托車、高速動力拖曳等水上活動，查獲屬實可處新台幣5千到2萬5千元罰鍰。

徐韶良表示，許可範圍包括緊急救援或教育訓練需求，以專案方式辦理申請，其餘騎乘如具營利行為，將處以3倍罰鍰。

當地生態復育得宜，海洋大學陳義雄及李明安教授團隊，曾以潛水、潮間帶紀錄方式發現魚種由383種增為476種，新增93筆魚種紀錄，另也發現保育類-曲紋唇魚（龍王鯛）及銀紋笛鯛魚群聚集產卵。

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