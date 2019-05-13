國小老師返鄉當青農 觀光農園推有機

2019-05-13 21:59

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學農藝所畢業的陳勝育，原在國小擔任社會科老師，教書教了5年後決定返鄉種田，1公頃的農地種了無籽檸檬、朝天椒、玉米等農作，去年底通過有機驗證，陳勝育透過契作方式與加工廠合作，並結合觀光推動有機觀念。

33歲的陳勝育說，3年前父母買下住家附近的農地，為了友善環境理念投入有機種植，沒想到鼓舞了農地隔壁的農友阿伯劉春強一起加入有機種植行列。

陳勝育因緣際會認識了為了對抗淋巴癌而返鄉務農的劉春強，劉春強除了堅持不噴除草劑，還自己調配酵素當肥料，後來病情復發，劉春強希望陳勝育能接手管理，陳勝育因而將農場取名為「春強農場」，紀念這段因友善環境而牽起的情誼。

陳勝育說，之前一邊教書、一邊管理農園，為了專心農務，預計今年6月後漸漸離開教職，他多以人工拔草，甚至買來漁網撒在檸檬樹根部，防止天牛等病蟲害，除了延續友善農地的理念，他的理想是在農地裡建立百果園，利用不同作物透過計劃生產，讓收入能穩定成長。

對農業別有抱負的陳勝育，除了將檸檬賣到有機市場及餐廳，也把朝天椒賣給加工廠，並與加工廠合作舉辦從產地到餐桌的觀光農園活動，帶消費者深入產地體驗有機農業。

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