長榮空服醞釀罷工 消基會：公司有過失旅行社應負同責

2019-05-13 18:16

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員舉行罷工投票，消基會今天聲明，要求主管機關應提前因應以降低旅客衝擊；且根據司法實務見解，罷工並非「不可抗力」，而是航空公司過失，且依法旅行社須負同責，若因罷工而影響行程，應按延誤天數比例賠償消費者。

消基會表示，長榮空服員正在舉行罷工投票，結果最快將於5月26日揭曉，一旦過關，恐再度衝擊空運旅客權益，消基會高度關注，呼籲主管機關謹慎因應，嚴格監督業者提前規劃應變方案，降低消費者的衝擊。

消基會指出，航空公司罷工屢屢衝擊旅客權益，承受行程受阻、旅行團無法出團或行程延誤、無法回國等困境，更衍生財務損失。當工會發動罷工，航空公司必事先知悉，應於第一時間通知旅行社與旅客，以備提前因應，旅行社也應積極協助，以減少旅客衝擊。

消基會也呼籲，勞工使用罷工手段爭取勞權，應避免突襲，加深衝擊而造成大亂，應預留讓消費者自媒體得知罷工訊息的合理時間，降低對旅客權益的影響。

消基會也說，依司法實務見解，罷工為「通常事變」，而非不可抗力情事，如因罷工而無法載運旅客，應屬航空公司過失；又依民法規定，航空公司是旅行社旅遊契約的履行輔助人，航空公司的過失，旅行社應與負同責，應依「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」規定，按比例賠償旅遊費用、最高100％。

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