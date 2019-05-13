C肝新藥給付名額恐供不應求 立委要求增加1萬名額

2019-05-13 19:25

〔記者蘇福男／高雄報導〕C型肝炎口服新藥成本將近25萬元，今年元月起健保全面開放給付，有4萬個名額，但至今不到半年，已有2萬5000名病友申請，立委邱志偉要求衛福部等相關部會籌措財源，給付名額增加到5萬個，以儘早達成根除C肝目標。

高雄梓官區20歲以上成人C肝感染率高達3成，名列全台5大C肝流行區之一，高雄醫學大學醫療體系和財團法人台灣肝臟學術文教基金會今年3月結合民間、社區力量共組「愛肝大聯盟」，在梓官赤崁里活動中心開設「高醫梓官C肝整合照護中心」，派教授級醫師進駐看診，要以「家戶篩檢、就地治療」模式，讓C肝2年內在梓官地區滅絕。

衛福部表示，C肝口服新藥每個療程需耗費25萬元，衛福部2017年開始納入健保給付，過去財政部僅認列8成（20萬元）為營業成本，其餘2成（5萬元）為收入，但C肝藥物成本就將近25萬元，基層診所因害怕虧損，造成診所參與度低落，不利推廣C肝醫療範圍，為鼓勵基層診所投入C肝防治，今年元月健保署與財政部決議將C肝口服新藥成本認定從80%調整為96%，並追溯自去年元旦起執行健保C肝新藥治療的診所，今年報稅時都適用此規定。

邱志偉指出，高醫已在赤崁里活動中心開設C肝整合照護中心門診，能夠完整提供檢查、診斷、治療及追蹤服務，不希望有民眾因C肝療程藥費昂貴而耽誤治療，但今年C肝新藥給付僅有4萬個名額，目前已超過2萬5000名病友申請，依照此一申請速度推估，恐有給付名額不足問題，因此已要求健保署籌措財源，將新藥給付名額增加到5萬個，擴大醫療範圍，提升民眾治療意願，儘速達成根除C型肝炎目標。

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