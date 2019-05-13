竹南中港番社土埆厝頹圮 地方請命救老屋

2019-05-13 22:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮中港里番社地區尚保存10餘座近百年歷史的古厝，傳承早年閩粵及在地原住民道卡斯族的歷史記憶，在當地及文史工作者的維護推廣下，吸引許多遊客來訪古尋幽，但其中僅存的土埆厝因年久失修，牆瓦傾斜頹圮，地方憂心若不整修補強，不僅恐失去珍貴建物，更怕傷及居民遊客，盼有關單位能予以協助。

70多歲的前中港里長何德義表示，從小就在番社地區的老屋小巷中長大，對在地文化資產有很深的感情，但隨著時代變遷，許多老屋消失，近年「中港陳家古厝」經家族後代陳保成出資修復，並由文史工作者維護經營，成為新興的地方景點，不定期舉辦藝文活動，吸引越來越多遊客造訪。

而在中港陳家古厝旁巷口、當地僅存的土埆厝已久未修繕，樑柱屋頂多處斷裂塌陷，緊鄰巷子的牆體也已歪斜變形，就怕地震等天災來襲，隨時有傾倒的可能，何德義期盼公部門能給予協助進行補強，除了保存具歷史意義的老屋外，也保障遊客通行安全。

由於該建物屬私人所有，地上物由4人持分，也無法聯繫上地主，竹南鎮長方進興表示，建議地方先以正式公文向公所提出申請，後續則交由民政課協助找地主、各產權所有人協商，經同意後再針對有公共危險的部分進行補強或整建。

苗栗縣政府文化觀光局則指出，公所若找齊地主、屋主，簽訂協議書後，可透過縣府向文化部申請私有老建築保存再生計畫補助，共同保存在地具文史價值的建物。

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