會考前拜孔子 關廟國中生祭出南市府的至聖點心麵

2019-05-13 17:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕教育會考本週六登場，台南關廟國中今天前往當地的信仰中心山西宮上香、祈福，還到向廟內供奉的孔子參拜，學生們除了準備諧音「旺來」的特色名產鳳梨之外，還祭出市政府文化局所推的「至聖點心麵」，堪稱最對味的供品，加上「成功洋芋片」，希望如有神助，金榜題名。

關廟國中今年應屆考生有207位，下午由各班導師帶領，到緊鄰的山西宮參拜， 校長鍾國璽與家長會長陳愛妹，還有廟方主委歐明堃等人都陪同，相當虔誠。

眾人先向主祀的關聖帝君上香，祈求保佑，恭讀祝禱文時還強調讓學生們「會的都寫對，不會的也猜對」，能夠獲得好成績。

學生們準備了鳳梨供品，有的還手持准考證正本，合掌參拜，希望神明能「看清楚號碼」，多保佑加持，讓自己應試順利。

隨後，學生們也到廟內供奉的孔子像前參拜，特地帶了市政府文化局推出的至聖點心麵當主供品，祈求會考致勝，加上同樣很討喜的成功洋芋片，希望搏個好彩頭。

而孔子像前的題名榜，也放滿了學生的准考證影印本，很多都來自外縣市，顯見山西宮供奉的至聖先師香火之鼎盛。

最後，廟方送給學子們肉包與肉粽，代表「包中」，還有文昌筆，祝福這次的會考能夠金榜題名。

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