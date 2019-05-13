幼兒園驚見過期食品 竹市府抽查開罰

2019-05-13 16:49

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市香山某大型幼兒園遭檢舉存放過期食品及遊戲設備生鏽情事，市府今天一早組聯合稽查小組即刻抽查，發現幼兒園內有存放過期食品、分裝食材未標示及遊戲設備生鏽等不合格情事，市府依違反「兒童及少年福利與權益保障法」等規定，裁處6萬元罰鍰，並要求限期改善，同時也召開強化幼兒園稽查專案會議，未來將不定期稽查幼兒規園所。

市府教育處表示，上午接獲檢舉有幼兒園衛生及遊樂設備違反規定，市府即刻啟動聯合稽查小組，與都發處、衛生局、消防局等單位前往稽查，經查發現廚房衛生不合格，包括存放過期食品、清潔用品與食材未分開、刀具等器材未依規定處理使用，以及遊戲器材破損、消防滅火器過期及走廊堆放雜物等違規事項，依違反「兒少權法」第83條第2款、第3款規定，及第107條規定，開罰6萬元，要求限期改善，若未改善將按次處罰。

此外，市府秘書長陳章賢也召開強化公私立幼兒園稽查專案會議，即日起啟動竹市幼兒園加強公安聯合稽查專案，增加不定期稽查頻率，督促業者改善及持續追蹤，加強督導效果。另對曾有違規紀錄幼兒園將列管並進行加強稽查。

同時會公告每次公安聯合稽查結果，即時讓家長掌握轄內幼兒園品質。也會發函給各幼兒園，要求依「幼兒教育及照顧法」等法規辦理，維護良好幼兒學習環境。

市府教育處強調，市府除加強對幼兒園的督導與管理外，也呼籲家長，如發現幼兒園疑似有衛生、設備或環境等違規情況，可響起吹哨機制，並通報教育處，以維幼兒就學安全。

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