93公斤胖妞變瘦變美了！ 台東團購女王PO照引驚呼

2019-05-13 16:34

［記者黃明堂／台東報導］你們相信上下是同一個人嗎？台東知名的網路團購女王「奶慧」曾當了7年的「胖妞」，最重達93公斤，經過節制飲食，降到7字頭；她把前後照片PO上網，獲得臉友連聲驚嘆，大家都不相信是同一人，甚至讚近照美如張曼玉。

本名吳季潢的奶慧，在台東網路具有高知名度，主要以代購進口水果，及扶植台東在地小農產品為主；一個女人，每週兩次開3噸半的貨車，清晨5點往南部出發，親自挑貨選貨，下午返程，回到家分貨，整個工作結束要到晚間9點半，她到南部親自挑選進口水果，拚命三「娘」的工作精神，加上對品質的堅持，口碑相當好。

一天幾乎工作18個小時，又忙又累，卻讓體重降不下來，過去在感情路上也不順遂，但最近的她，完全變了個人，因為瘦身有成，也有了穩定交往的對象，最近到婚紗店試妝，難得畫了妝，男友看呆了，美照上傳，更讓認識她的人，不敢置信。

奶慧說，其實學生時代也才55公斤，後來出車禍，往院加調養身體，可能吃太好，就胖了起了，胖了之後更暴飲暴食，體重直線上飆，這樣的形象維持了7年之久。

大約3年多前，她經歷感情挫折，也結束了賣粥的店面，自己開貨車改行網路團購，慢慢走回正常的人生道路後，開始調節體重，漸進式瘦身。

奶慧說，其實沒有特別的減肥祕方，只是改變飲食，早餐吃比較多、中午沒吃，下午5點就把晚餐吃完了，而且戒掉飲料以前一天3杯的手搖飲料，變成喝水3000cc以上。

「超級正的～我真的也嚇到了」、「哇 差好多張曼玉耶」、「哇！你變好正阿」、「天啊？這是誰？好美啊…」，奶慧的前後對比照PO上網，讚聲連連，留言率超高。奶慧說，護照及身分証上的照片是胖的舊照，不久前到中國，雖然通關時被刁難，但瘦的感覺，真的很爽。

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