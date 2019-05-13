芋頭、南瓜雕出「九五至尊，君臨天下」

2019-05-13 15:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕樹德科技大學應用設計研究生柯豐富擅長以芋頭雕刻神佛，他以芋頭和南瓜雕刻出一件高120公分、寬80公分、總重近80公斤的「九五至尊、君臨天下」作品，內有11條飛天祥龍及18尊仙佛，評審難以置信，在「2019香港HOFEX國際美食大賽」摘下銀牌。

柯豐富從小喜歡參加宮廟活動，對木雕、泥塑傳統技藝有濃厚的興趣，目前就讀樹德科大應用設計研究所一年級，同學封他是「芋頭雕刻達人」，曾在德國IKA世界廚藝競賽勇奪雙金，也在新加坡、香港參賽獲獎。

此次為了參加世界廚藝大賽B級賽事「2019香港HOFEX國際美食大賽」，柯豐富備戰了3個月，每天只睡2個小時，以芋頭和南瓜雕刻出「九五至尊、君臨天下」的作品，以傳統工藝技法融入西方工法，呈現玉皇大帝輕駕龍椅，君臨天下，觀其眾生，眾仙齊聚的意境。

柯豐富說，為了避免芋頭出水腐敗，作品全程在自家冷氣房內動工，作品完成後運往香港比賽場地也大費周章，他將作品拆解裝成8大箱，克服保濕問題，其中，較為耐摔的區塊分4箱以飛機托運，最脆弱的部分分4箱，由他和父親、學校老師協助，人手一箱手提搭機，航空公司原先以無法確保參賽作品完整性，一度拒絕托運，經老師協助溝通，才順利登機赴港參賽。

柯豐富表示，過去廚藝類雕刻競賽，多半專注在食材的雕刻，他嘗試將傳統技藝文化透過西方結構技法的組合，營造出立體飛天的視覺震撼，飛天祥龍的細長身體是使用一顆顆芋頭雕塑，再以鐵線串接而成，絲毫看不出拼接痕跡，就連仙佛的神韻、體態比例也相當完美。

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