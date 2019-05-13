左鎮化石園區太夯了！為方便參觀 本週六啟動...

2019-05-13 15:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全國首見的台南左鎮化石園區在母親節開幕，當地湧入2.5萬名遊客，人潮塞爆，今天雖是平常日，也正式售票，仍有逾2000位大小朋友造訪，為確保參觀品質，市政府文化局決定適時採總量管制措施；除了增設停車空間之外，本週六起還將啟動接駁服務，方便民眾進場，也讓營運更加順利。

該園區斥資4.3億元打造，由於是本土考古館藏最多的化石現址博物館，未演先轟動，開幕當天，湧入遊客數達左鎮現有人口的5倍，熱鬧程度可見一斑。

化石園區今天正式售票，且是平常日，仍有外縣市民眾專程前往，加上月底前免費進場的台南人，仍吸引了逾2000名的遊客，參觀秩序良好。

文化局決定採總量管制，在同一時間內，最多放行2500名遊客進場，避免園區太過擁擠，影響參觀品質；原本場內單一動線，也新增出口，加速紓解人潮。

另外，為了解決停車空間不足問題，積極與鄰近店家、學校、廟宇協調場地，目前假日時，在光榮國小、朝聖寺、復興宮，以及傳家奇木、左鎮加油站旁空地等，共可提供約1000輛小客車、20輛大客車的停車位。

本週六起，在噶瑪噶居寺停車場，還有暫定豐禧農場等地，都將加開接駁專車，讓民眾停車後，搭乘專車到化石園區，大約15分鐘1班。

根據文化局的統計，今天入園的遊客，台南市民約7成，另3成則是購票進場的外地遊客。

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