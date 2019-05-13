長年空中飛人奔波 38歲美女空姐竟停經

2019-05-13 15:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕38歲的美女空姐長年飛歐美線航班，光鮮亮麗的工作羨煞不少人，但1個月有半個月在飛的壓力，讓步入熟女階段的空姐倍感壓力，時差難調不時失眠，竟提早停經，「好朋友」長達8個月不來，尋求中醫調理後恢復正常。

這名空姐已有10餘年服務資歷，由於長相甜美又是飛重點歐美航班，到處遊歷加上光鮮亮麗的工作，羨煞不少人，但隨著邁入熟女年紀，空姐近年來倍受時差難調所苦，又每個月有一半時間都在飛，長時間在飛機上也難能真正休息，已失眠多時。

前年底開始，空姐竟開始停經，由於自己才38歲，起初不以為意，以為只是經期紊亂，沒想到「好朋友」一停8個月之久，甚至伴隨焦慮、身體不時覺得燥熱及莫名出汗等類似更年期症狀。

由於空姐已有穩定交往對象，且對方身價破億，擔心提早停經影響生育及婚姻，尋求中醫協助。

蓮樺中醫診所中醫師蔡惠君指出，空姐因長期睡眠不正常及失眠導致內分泌失調，已有肝鬱氣滯、陰虛火旺情況，經疏肝解鬱、清熱涼血等中藥調理3個月後，目前「好朋友」已正常，且已無燥熱、盜汗情況；目前持續調理體質中。

蔡惠君指出，現代婦女常有面臨工作壓力的情況，一般女性約是48歲到54歲會步入更年期，但有愈來愈多女性因壓力或熬夜晚睡，讓內分泌失調，以致提早出現更年期情況。

她就遇到多名年約40出頭的女性，也出現停經等更年期情況，個案多表示因工作壓力大，下班後放鬆的方式就是追劇、大吃，以致多熬到凌晨2、3點才睡，建議職業婦女多注意睡眠品質及生理時鐘，以免更年期提早報到。

她另建議，為失眠所苦者可多按壓手大姆指向下延伸的「大魚際肌」中心點的肺經「魚際穴」及腳堂第一指與第二指間的肝經「太衝穴」，有助紓緩助眠。

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