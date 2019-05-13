弘光科大推無現金校園 首創線上線下輕鬆付

2019-05-13 15:40

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科大是全國唯一同時導入悠遊卡跟LINE Pay兩種支付系統的大學！行動支付已成消費趨勢，弘光科大於今年3月起陸續與一卡通、悠遊卡公司合作，建置線上及線下行動支付系統，全力推動「無現金校園」，目前校內12家美食業者已可同時提供「LINE Pay一卡通」及「悠遊卡付費」付款模式，未來並計畫將校內申請文件費用併入行動支付。

弘光科大圖書資訊中心主任段翰文表示，教育部技職司去年9月召開全國大專資訊會議，鼓勵各校導入行動支付，校方馬上著手進行，與悠遊卡、LINE Pay一卡通業者接洽及與校內美食業者等溝通，校園行動支付於今年3月11日正式上線，初期使用LINE Pay一卡通最高還可享有最高50%的優惠，每個帳號最多可以獲得LINE Points 200點回饋。

4月17日起，並可使用悠遊卡支付，為了讓同學感受到支付的便利性，悠遊卡公司自5月13日起舉辦一個月消費50元現折5元的優惠活動，要讓使用者更有感覺。未來兩家業者並將不定期提供優惠，將好康真正回饋給師生。

段翰文指出，使用悠遊卡不需要申辦帳戶或信用卡，只要預先儲值或設定自動加值便能消費，不過必須要拿卡臨櫃感應機器；為了方便更多學生使用行動支付，學校同時導入LINE Pay支付系統，學生不必辦信用卡，只要連結銀行存款帳戶便可以使用LINE Pay一卡通消費，未來學生影印、成績單申請、宿舍洗衣機使用等，都可以透過行動支付，相當方便。

段翰文說，未來校方將陸續整合32個行動支付項目，目前由校內美食街餐廳率先執行，營運中心實習餐廳、健身房等陸續上線，而下學年度支付項目也會陸續建置完成，把系統、資訊、金流全部整合在一起，讓校內1萬3千多名教職員及學生在食衣住行育樂都可以使用行動支付。

LINE Pay一卡通行動支付上線後，不少弘光人看中高額回饋點數，都紛紛申辦一卡通，黃姓學生說，到餐廳消費不必帶現金，拿手機就能付款，還可賺取點數，方便又划算；陳姓職員也說，以前從不知道行動支付如此方便，而且消費還可賺點數。

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