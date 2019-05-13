拚改善空污市民總動員 台中機車定檢率達9成4

2019-05-13 15:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府持續多元改善空汙，除加強稽查台中火力發電廠等大型固定汙染源外，也加強機車定檢，台中市環保局指出，今年截至3月底，台中市機車定檢率高達94%，是全國唯一突破9成的縣市，更較去年同期72%大幅提升22%；環保局指出，定檢可確保機車排氣符合標準，對空品提升有很大幫助，感謝民眾配合。

環保局指出，環保署去年8月修正公告空污防制法，要求出廠滿5年以上的機車，每年應接受排氣檢驗一次，並於行車執照原發照月份前後一個月內完成，定檢不需要支付檢驗費用，檢驗不合格的機車，應於一個月內修復並複驗合格。

若未於期限內完成定檢可處500元罰鍰，定檢不符排放標準，未於一個月內修復者，可處1500元罰鍰；若超過應檢驗日起6個月，經通知仍未改善者，將加重罰緩，最重可註銷其牌照。

考量國內機車族眾多，環保局指出，根據環保署今年3月統計資料，台中市應定檢機車總數為25萬5,422輛，為鼓勵民眾定檢機車，既顧全空品維護，也免於受罰，環保局每年寄發機車排氣定檢明信片，提醒臨屆檢驗期的機車車主在期限內完成機車定檢，讓排氣符合環保法規要求。

結果策略奏效，環保局指出，到今年3月已完成定檢車輛達24萬210輛，定檢率高達94%，全國排名第一，也是全國唯一突破9成的縣市。

環保局感謝民眾配合，呼籲隨時注意車輛狀況，做好維護保養，並養成定檢習慣。

環保局長吳志超指出，為加速汰除老舊車輛，提高車主汰換意願，環保局今年度共編列1.8億元經費，補助老舊機車汰換為低汙染車輛，並推出多項汰舊補助方案，包括新增淘汰二行程機車換購六期機車、老舊四行程機車換購六期機車與換購電動機車補助方案。

另為照顧偏鄉民眾，環保局針對淘汰二行程機車，以及二行程機車換購低汙染車輛補助項目，以專案補助符合資格的和平區民眾，比照中低收入戶補助金額，申請額數有限，提醒盡速申請。

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