超療癒！全校養多肉 虎尾國小變多肉公園

2019-05-13 15:34

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾國小推動「萌萌噠！肉肉小花園」教師專業學習社群有成，以創意教學設計指導學生盆栽種植，連老師都自動自發自掏腰包認養栽種，美化校園，既療癒且營造出優質學習環境，校園變多肉公園。

現代人生活忙碌，許多人藉著蒔花弄草調劑身心，現正風靡小巧、可愛、顏色型態多變的「多肉植物」，蔚為風潮，人人都能上手、成最適合栽培的盆栽園藝，連啤酒罐都能當容器。

虎尾國小在教務主任徐又萍帶動風氣下，連校長張美琳都在校長室前栽種一整排，各年級也都利用教室前洗手台及空間栽種多肉植物，連大禮堂頂樓都變成「肉肉區」，大大吸引家長及來賓讚不絕口，校園多肉美名不脛而走。

徐又萍說，市面上的多肉植物以景天科和仙人掌為最大宗，造型有蓮座型、手指型、毛茸茸型、兔耳型等，可愛的外貌深具療癒效果，還有傳染力，老師之間會互相觀摩學習，遇有栽種上的問題或碰上病蟲害就在社群中「隔空教學」，如今老師各自認養責任區，還能融入教學課程，連孩子都超愛。

徐又萍分享栽種多肉植有撇步，需要有日照但有點曬又不能太曬、忌悶熱不通風的環境，如室內、澆水原則約1星期一次在花盆邊緣澆水，減少葉片積水造成水傷，好養又好看又不會太花錢，每種多肉都有美美的名字，像是晚霞、晚禮服、太陽舞者、泰迪、莎莎女王等，歡迎加入肉肉行列。

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