國立聯大校友鄧傳馨 捐1500萬元設清寒獎助金

2019-05-13 14:20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮子弟鄧傳馨，經營事業有成，以其父母親之名捐贈國立聯合大學1500萬元設置「紀念鄧立登及鄧劉治妹清寒獎助學金」，今天舉行捐簽約捐贈儀式，鄧傳馨說，這是他所設置的第5所大學獎助學金，希望這筆獎助學金，對清寒的學弟妹們有積極及正面的幫助。

58歲的鄧傳馨，經營科技產業進口代理事業，他是聯大1981年畢業的材料系校友（聯大前身聯合工專陶瓷玻璃工程科），亦是第10屆的傑出校友，他經營事業有成，熱心公益。

10年前，鄧傳馨希望從校園教育著手來深化藝術與科技的結合，培養提升聯大學弟妹的藝術人文素養，於校方36週年校慶捐贈個人收藏已久的抽象大師朱德群院士的「明亮的界線」畫作，並於去年獲頒授予聯合大學名譽工學博士學位。

鄧傳馨在聯大畢業後，取得國立政大碩士及台大EMBA學位，他目前在台大、政大及台灣師範大學、台灣科技大學設置清寒獎助學金，嘉惠家庭弱勢學子。

鄧傳馨今天捐贈聯大1500萬元設置清寒獎學金，並與校長蔡東湖簽署捐贈合約書，聯大校友總會理事長陳百宗等人到場觀禮見證。

鄧傳馨指出，他的雙親一生克勤克儉、吃苦耐勞，雙親的身教及言教，給子女很大的影響，尤其老人家諄諄教誨，希望他們若有能力，一定要回饋社會，讓他銘記在心。

鄧傳馨表示，希望這筆獎學金以永續方式，幫助家境弱勢的學弟妹減輕求學負擔，鼓勵他們專心向學。

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