罕見！相隔50年 這一家2位六房媽祖爐主

2019-05-13 14:28

［記者黃淑莉／雲林報導］國家重要民俗活動—六房媽祖過爐遶境將於本週日19日登場，由雲林虎尾過爐到斗南新厝寮，值年爐主沈秋蘭指出，新厝寮25年才輪值一次，公公沈恭厚50年前也曾擔過六房媽紅壇爐主，同一家有2人被媽祖婆選為爐主很榮幸、很開心。

六房媽祖沒有固定奉祀廟宇，由斗南股、過溪股、土庫股、五間厝股、大北勢股共5股17小爐36庄頭輪流供奉，範圍涵蓋雲林縣虎尾、斗南、土庫、大埤、斗六5個鄉鎮市，六房媽過爐已有350年多年歷史，每年過爐遶境吸引超過10萬名信徒參加，去年獲指定為國家重要民俗。

沈秋蘭表示，今年由斗南股輪值，斗南股有5小爐，新厝寮為其中之一，要25年才輪到供奉六房媽神尊，公公50年前也擔任過爐主，當時她與先生結婚沒多久，全家人都是六房媽的虔誠信徒，之後每年過爐她都去擔花籃、擔香燈，參加爐主選拔時從沒想到會被選中，第一輪獲6個聖筊，第二輪再獲3個聖筊。

六房媽新厝寮紅壇總幹事陳焜城指出，六房媽鑾轎19日早上6點半在虎尾大庄紅壇發炮起程，經虎尾中溪路過平和橋進入斗南，接著在斗南市區各里、將軍里、中天里、東仁里等地遶境，晚上進入光興路新厝寮紅壇安座，邀請大家一起來參加。

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