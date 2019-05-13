訪天目湖得靈感 投縣長林明溱想在九九峰設氦氣球

2019-05-13 13:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府開發九九峰有新構想！縣長林明溱訪中國江蘇天目湖，從該湖區的載客氦氣球得靈感，今在縣務會議中要求觀光處進行九九峰設氦氣球的評估，若可行即可規劃，讓遊客搭乘鳥瞰九九峰美景。

剛從中國江蘇省溧陽市參加姊妹湖產業協作年會返國，南投縣長林明溱今天主持縣務會議時，認為縣府規劃九九峰可氦氣球列為選項。

林明溱表示，九九峰是南投著名的美麗山脈，目前除了用空拍機，沒有任何方式可鳥瞰九九峰，若在當地設置氦氣球，一次可供15位以上人員搭乘，遊客可透過乘氦氣球上升到150公尺高空，享受大自然的美景。

林明溱也說，九九峰的開發未來將朝複合式園區發展，規劃植物園區、露營區、步道、恐龍園區等，氦氣球使用國際氣球標準氣體，無色、無味且不會燃燒，兼具環保及安全性，上升下降皆透過機器控制鋼索，造價約5000萬元，使用年限長達10年，相信一定能為南投帶來許多觀光人潮。

據了解，天目湖的氦氣球直徑約23公尺，其需要有一個直升機停機坪大小的空地，縣府觀光處將針對九九峰山谷地形的風向是否適合、台灣有無相關業者…等問題進行評估與了解。

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