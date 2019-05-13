會勘結論4個字…讓馬斗欄「南馬古道」搶通無期

2019-05-13 14:18

〔記者萬于甄／台南報導〕台南大內馬斗欄部落的「南馬古道」，原台南市政府預計會勘後1個月內評估搶通，但卻發現該地屬於國有林班地農路，且位於烏山頭水庫水源保護區內，想搶通不容易。當地陳姓居民說，當初公部門從未說有開發與環評的疑慮，如今會勘用一句「不宜開發」，要讓居民如何是好。

陳姓居民表示，原以為會勘後能夠盡速搶通，沒想到又要失望，南馬古道改善工程在市長黃偉哲時任立委時，就曾向其反映，當初會勘與協調時，公部門從未提及有環評與開發的相關問題存在，如今卻一條一條法規跑出來，現會勘公文結論更寫「不宜開發」，真讓居民欲哭無淚。

大內區公所表示，4月底、5月初都邀集相關單位以徒步的方式會勘2次，由於南馬古道所屬土路，經確認幾乎屬林務局的國有林班地農路，且位於烏山頭水庫水源保護區內，無法擅自開發搶通，需顧及水庫水源地保護，且崩塌範圍經測量確認長達2、300公尺，雖目前邊坡穩定，但就怕開挖山坡地會再度崩塌。

大內區公所強調，目前會向林務局申請林地取得，今年初也向市府農業局提報爭取1600萬元工程經費，搶通古道需一步一步來，且為讓古道道路具有永久性，需更多經費設置擋土牆、過水便橋等，因此才會請陳情人書寫陳情書，由公所轉交給中央單位反映民意。

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