長榮勞資爭議破局 罷工投票今登場

2019-05-13 13:58

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮航空勞資爭議調解破裂，桃園市空服員職業工會今起至6月6日發動罷工投票，第一梯次即日起至19日，先由長榮分會分別在桃園及高雄進行投票，針對上週長榮祭出發動罷工行動，將停年終、停調薪、取消員工優待機票恐嚇公告，今日又再傳要停外站保險、停止雇傭關係，但自上午11點開放投票，仍吸引不少長榮空服員，不畏打壓，前往投票。

不具名的空服員私下表示，雖然公司不斷放出消息，試圖讓空服員退縮，但為了自己的權益，絕對不會輕易放棄，今天站出來投票，就是要讓公司知道決心，並呼籲其他具工會會員身分的同事們，要踴躍出來投票。

桃空職工表示，投票不到2小時位在桃園蘆竹的新南路公園「桃園投票處」已超過100名會員投票，在高雄勞工局前廣場的「高雄投票處」更是已超過4分之1長榮會員完成投票，相當踴躍。

有關罷工行動展開與否，桃空職工說，這次罷工投票工會設立2道門檻，首先，依照「勞資爭議處理法」，需經本會會員過半同意；其次，為了避免社會疑慮，桃空職工會自訂第2道門檻，長榮分會會員須達8成同意。

桃空職工說明，工會會員總人數5933人，需要有2967張同意票，再者，長榮分會會員3276人，同意票中需要至少2621張同意票來自長榮分會，若未達到以上2道門檻，不會採取罷工行動，請社會大眾放心，不會有「長榮罷工華航決定」狀況發生。

桃空職工表示，工會仍然開放與長榮航空對等協商的機會，再次呼籲長榮航空停止違法打壓，提出誠意方案，才是解決問題正道。

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