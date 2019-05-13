遊戲中學習科技！福和國中成立自造教育及科技中心

2019-05-13 13:46

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市永和區福和國中成立「自造教育及科技中心」今天舉行揭牌，這也是新北市第4所自造中心，主打遊具專題的主題式課程，從生活情境中學習「創意設計」和「運算思維」。新北市教育局副局長黃靜怡也在學生介紹下體驗VR遊戲課程，她說，透過實際動手操作和老師指導教學，就算是不喜歡數理的學生也會願意挑戰。

黃靜怡表示，「We make, we are-創造・存在」為理念，以科技領域為主軸結合STEAM精神，發展以遊具為專題的主題式課程，讓新北市成為製造城市，扎根教育及產官學合作，除了教育局外，也能夠與勞工局、經濟發展局等合作，培育更多創意人才及能量。

福和國中校長范筱蓉說，科技中心的課程多元創新，為求課程活化，空間規劃數位自造教室與創發基地。新北市教育局技職教育科長蔡秉欣補充，從七年級開始學習機構結構到九年級機電整合加上設備，提供學生完整資源。

立法委員林德福、新北市議員張維倩、連斐璠、陳鴻源到場揭牌，黃靜怡體驗師生透過開發遊戲引擎Unity及Arduino擴充板，共同創作的「VR元素鬥士」的感官回饋的VR遊戲，以及藉由動力船課程發揮創意製作的作品「船舶進化論的福和艦隊」，讓以前不擅長物理的她笑說，現在學生很幸福，可以透過遊戲中學習。

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