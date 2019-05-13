稻時候鄉愛一起！來去花蓮海邊看稻秧時尚秀、音樂美食

2019-05-13 13:44

〔記者花孟璟／花蓮報導〕徜徉東海岸豐濱新社部落美麗的梯田地景，還可以在海濤聲中聽音樂、吃美食，「稻時候鄉愛一起」活動本週五起將在台11線46.3公里的水稻田上舉辦，星光二班歌手安歆澐還將擔任秀導，在開幕第一天「稻秧時尚秀」率60位原住民為主的模特兒，展演部落風格的設計師時尚衣著、皮雕！

豐濱鄉新社梯田是東海岸打卡景點，每年春夏吸引遊客來看海賞稻浪，大片的海梯田景觀將在本週五下午一點起，舉辦絕美的「稻秧時尚秀」！由曾任凱渥模特兒的鄒族歌手安歆澐擔任秀導，今天上午活動到花蓮縣政府舉辦宣傳記者會，安歆澐還上台獻唱老歌Tell Me When Will You be Mine （Quando Quando），展現迷人歌聲。

安歆澐說，雖然她是來自阿里山的鄒族，嫁給花蓮瑞穗的龍舟國手莊英杰，現在也是花蓮人了，能受邀合作非常高興，「稻秧時尚秀」將結合四位花蓮的原住民設計師，設計作品包括皮件、髮型、原住民風時裝等，搭配60位模特兒在新社梯田的稻海演出，「有七成模特兒是原住民」，也有龍舟選手群，展現時尚+文化的Fashion Show。而她不僅當秀導，也會上台走一套時裝、還獻聲演唱歌曲，直呼「全部工作都攬上身啦」。

豐濱鄉長邱福順說，新社部落以噶瑪蘭族群為主，鄉內還有阿美族、布農族、撒奇萊雅族及漢人，多元族群融合的文化造就豐富的人文地景，新社部落也是頭一次有大型展演活動，歡迎全世界遊客來到豐濱「稻時候鄉愛一起」。

他說，第一天開幕秀「稻秧時尚秀」，將在17日下午一點在新社梯田演出，特別邀請金鐘獎得獎主持人阿洛·卡力亭·巴奇辣主持；第2天的「一起吧！原音大聲唱」18日下午5點半開唱，由歌手王宏恩、桑梅絹、吳耀福等創作歌手演出；第3天「一起揪團！享食原味」邀大家享用部落晚餐，由金鐘獎主持人、豐濱知名「陶甕百合春天」主持陳耀忠、搭配亞洲料理賽金牌林諾凡，用當地當季最新鮮的飛魚、旗魚、米飯、芋頭做出道地美食；最後一天5月20日則邀約情侶、夫妻、母女、父子一起到海邊大呼「我愛你」，讓愛的呼喚傳到大海的彼端，訴說綿綿情話。

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