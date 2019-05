稻時候鄉愛一起！來去花蓮海邊看稻秧時尚秀、音樂美食

2019-05-13 13:44

〔記者花孟璟/花蓮報導〕徜徉東海岸豐濱新社部落美麗的梯田地景,還可以在海濤聲中聽音樂、吃美食,「稻時候鄉愛一起」活動本週五起將在台11線46.3公里的水稻田上舉辦,星光二班歌手安歆澐還將擔任秀導,在開幕第一天「稻秧時尚秀」率60位原住民為主的模特兒,展演部落風格的設計師時尚衣著、皮雕!

豐濱鄉新社梯田是東海岸打卡景點,每年春夏吸引遊客來看海賞稻浪,大片的海梯田景觀將在本週五下午一點起,舉辦絕美的「稻秧時尚秀」!由曾任凱渥模特兒的鄒族歌手安歆澐擔任秀導,今天上午活動到花蓮縣政府舉辦宣傳記者會,安歆澐還上台獻唱老歌Tell Me When Will You be Mine (Quando Quando),展現迷人歌聲。

安歆澐說,雖然她是來自阿里山的鄒族,嫁給花蓮瑞穗的龍舟國手莊英杰,現在也是花蓮人了,能受邀合作非常高興,「稻秧時尚秀」將結合四位花蓮的原住民設計師,設計作品包括皮件、髮型、原住民風時裝等,搭配60位模特兒在新社梯田的稻海演出,「有七成模特兒是原住民」,也有龍舟選手群,展現時尚+文化的Fashion Show。而她不僅當秀導,也會上台走一套時裝、還獻聲演唱歌曲,直呼「全部工作都攬上身啦」。

豐濱鄉長邱福順說,新社部落以噶瑪蘭族群為主,鄉內還有阿美族、布農族、撒奇萊雅族及漢人,多元族群融合的文化造就豐富的人文地景,新社部落也是頭一次有大型展演活動,歡迎全世界遊客來到豐濱「稻時候鄉愛一起」。

他說,第一天開幕秀「稻秧時尚秀」,將在17日下午一點在新社梯田演出,特別邀請金鐘獎得獎主持人阿洛·卡力亭·巴奇辣主持;第2天的「一起吧!原音大聲唱」18日下午5點半開唱,由歌手王宏恩、桑梅絹、吳耀福等創作歌手演出;第3天「一起揪團!享食原味」邀大家享用部落晚餐,由金鐘獎主持人、豐濱知名「陶甕百合春天」主持陳耀忠、搭配亞洲料理賽金牌林諾凡,用當地當季最新鮮的飛魚、旗魚、米飯、芋頭做出道地美食;最後一天5月20日則邀約情侶、夫妻、母女、父子一起到海邊大呼「我愛你」,讓愛的呼喚傳到大海的彼端,訴說綿綿情話。

