空服工會罷工投票開始 總同意票數和長榮票數要這麼多...

2019-05-13 13:34

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員醞釀罷工，今天開始進行罷工投票，將持續至6月6日止，工會設立雙重門檻，總同意票數須超過會員數的一半、且長榮分會同意票數須達8成，根據工會最新統計，總同意票數須達2967張以上，長榮分會同意票至少要2621張。

桃園市空服員職業工會今天聲明，自4月17日與長榮航空勞資爭議調解破裂，4月19日經會員代表大會決議啟動罷工程序，並於5月5日長榮分會關閉入會，今天起至6月6日展開罷工投票；但工會仍開放與長榮對等協商的機會，呼籲長榮停止違法打壓，提出誠意方案。

工會設立罷工投票雙重門檻，首先根據「勞資爭議處理法」規定，須經全數會員過半同意；其次，為避免社會疑慮，自訂第二道門檻，長榮分會須達8成同意。工會目前總人數為5933人、需要至少2967張同意票；長榮分會目前則有3276人、需要至少2621張同意票。

工會表示，今天是罷工投票第一天，由於長榮日前祭出停發年終、不調薪、取消員工優待票等恐嚇手段，今又再傳停止外站保險、暫停僱傭關係，除已向勞動部申請不當勞動裁決，長榮會員也不畏打壓，不到2小時桃園投票處已超過100人投票、高雄更超過4分之1。

工會強調，若未通過任一道門檻，不會採取罷工行動，也絕不會有「華航決定長榮罷工」的狀況發生。

工會並與「討生活」YouTube頻道合作，發布短片「打破零工會神話！長榮空服員勇敢爭尊嚴的故事」，闡述長榮分會成立工會、走向罷工，用其中的辛酸血淚爭取會員的團結：「妳的一票，決定我們的未來」。

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