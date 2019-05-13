用美學與設計翻新舊城 竹市舊市愛搞怪設計思考工作營啟動

2019-05-13 13:26

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今宣布「舊市愛搞怪：設計思考工作營」啟動，由專業團隊交大跨領域設計中心授課及陪伴實作，引導學員設計思考，解決問題，是快速累積設計的實戰經驗和成果的好機會。市長林智堅邀請有志於創新設計的青年朋友，帶著創意及熱情參與本次活動，一起用「搞怪」的創新思維推動新竹舊城的翻新，透過設計讓竹市更好。

「好的設計，要從使用者的需求出發！」副市長沈慧虹指出，設計思考的同理、釐清、發想、原型、驗證五大面向，強調應以使用者的經驗與需求為中心，發展解決問題的方案，期待年輕人，能夠以在地的文化底蘊為養分，發展出屬於新竹的文化創意創業，並藉此活動培養更多青年參與城市的翻新與改造，成為推動城市進步的中堅份子。

交通大學跨領域設計科學中心協同主持人曾聖凱表示，台語發音的搞怪，是指設計師有不安的心、手、眼，看到問題，透過設計思考，動手解決問題。今年的工作營，將有系統地帶領學員從設計的思考到設計的施作，學員們透過親自體驗、認識新竹的傳統產業，並與店主溝通討論，經歷換位思考、雙向理解的過程後，創造出有別以往單向性的商品設計，並讓新竹舊城區的傳統產業，與年輕人創新、「搞怪」的巧思相互激盪，共同發展出兼顧歷史韻味與發展性，且能在地持續保留的經營模式，並重現昔日的光榮感。

勞工處處長黃錦源表示，本次「設計思考工作營」邀請到曾經代表台灣參加許多國際的建築和設計展覽的「交大跨領域設計中心（TDIS）」多名設計師，擔任課程的設計講師，將陪伴學生操作活動及課程的各個環節。另外，市府致力於培育多元職能，鼓勵跨領域人才，將積極整合新竹大專院校資源，陸續推動勞工職能學程，提升青年職場競爭力。

勞工處說明，市府所主辦的「設計思考工作營」已是第三度開辦，有鑑於往年總是報名秒殺，今年本活動將開設兩個梯次，第一梯次於7月8日至7月19日舉辦，第二梯次則接連於7月22日至8月2日展開，邀請全國16至35歲、對社區營造、社會設計、創意工作有高度興趣及熱誠的青年朋友參加。報名網址為http://bit.ly/2VfGC2y。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/