日月潭「水蛙頭步道」夯 參天綠樹潛藏倒塌危險

2019-05-13 13:31

〔記者謝介裕／南投報導〕因「九蛙疊像」地標成為日月潭旅遊熱點的「水蛙頭步道」，兩旁綠樹成蔭，其中，緊鄰自來水取水站路段的部分路樹嚴重傾斜，恐變成美麗的陷阱，危及民眾進出安全，甚至還可能因倒塌造成人員傷亡意外發生，衍生被害民眾訴請國賠之虞，不容日管處及南投林管處等閒視之﹗

水蛙頭步道位於大竹湖及伊達邵之間，入口處有青蛙雕像及小客車停車場，步道長約600公尺，係高架棧道鋪設而成的，沿途原生林木、蕨類豐富，不時可見蝶舞、鳥飛、魚躍、蛙跳等多樣性的生態，加上栩栩如生的「九蛙疊像」，更是吸引民眾前來遊玩的一大賣點。

日管處長洪維新指出，該處接獲民眾陳情上述路樹岌岌可危問題後，隨即派員實地會勘，初估路樹傾斜部分約有3層樓的高度，若要利用機具處理，步道腹地恐怕過於狹小，無法容納吊掛車輛進出，若要採取人工吊掛方式，由上而下將枯枝逐段鋸下，對作業人員而言，也具有相當的風險性，不容貿然躁進。

由於路樹管理職責屬於南投林管處，因此，日管處將與林務單位進一步會商、討論，期儘速找到適當的解決方法，去除傾斜樹枝的威脅性，確保遊客旅遊安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/