二手家具再利用 南市勞局修繕志工送愛弱勢勞工

2019-05-13 12:34

〔記者王涵平／台南報導導〕南市勞工局修繕志工常犧牲假期服務，母親節也不例外，趕工整理二手家具，整新再利用家具將陸續贈送弱勢勞工家庭。

南市勞工局表示，市府秘書長方進呈協調結合民間愛心資源，將官田區隆田路橋下資源回收場改設置為二手家具倉庫放置處，藉由木工與油漆志工的巧手，將廢棄書櫃等家具改造，嘉惠更多有需要的弱勢勞工家庭，堪稱全國首創。

第一批進場二手家具來自台南大學附小報廢二手書桌、書櫃、報架等家具，台南市木工業職業工會志工個個都是老闆等級，將書櫃改為衣櫃、書報架改為鞋櫃；台南市油漆工程職業工會志工為衣櫃、鞋櫃穿上美麗的新衣，台南市餐飲產業工會理事長郭國仁也特別準備豐盛的午餐供志工享用。

勞工局長王鑫基表示，在房屋修繕過程中，看到許多弱勢勞工家庭環境不佳生活困苦，物資用品欠缺，因此在各個節慶時日都會展開後續關懷，偕同勞工局同仁及工會幹部發送愛心物資及應節物品；部份弱勢勞工家庭家徒四壁、家具欠缺。

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