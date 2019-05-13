台東第一座新建多元照顧服務中心在池上動土

2019-05-13 11:56

［記者王秀亭／台東報導］池上鄉多元照顧服務中心今天開工動土，是台東縣第一座以新建方式的多元照顧服務中心，台東縣衛生局表示，未來綠島、太麻里、關山及延平等鄉鎮也會陸續興建，讓各鄉鎮擁有更好的長照服務。

台東縣65歲以上長者占全縣人口比例16.5%，其中池上鄉老年人口比例高達21.35%，已達世界衛生組織認定的「超高齡社會」，需要多元、完善的長照機構，池上鄉公所配合縣衛生局爭取前瞻基礎建設，獲中央補助2908萬6000元，鄉公所自籌1500萬元，在池上鄉建置多元照顧服務中心。

台東縣衛生局表示，各鄉鎮日照中心、多元照顧服務中心的建置，以往以修繕各鄉鎮的閒置空間為主，但可供運用的空間難尋，而爭取前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計劃」，池上鄉成為縣內第一個新建的多元照顧服務中心。

池上鄉多元照顧服務中心預計於明年3月完工，未來由慈濟醫院經營，提供日間照顧、居家服務、小規模多機能（夜間住宿）、供餐共食、社區復健、失智團體家屋等多元的長期照顧服務，讓長輩就近接受服務，亦可增加當地就業機會。

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