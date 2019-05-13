北市衛生局攜手諮商心理師推免費諮商 守護市民心理健康

2019-05-13 11:50

〔記者蔡思培／台北報導〕現代人常因為生活壓力大，出現身心疲勞情形。衛生局現在就與北市諮商心理師公會合作，5月21日至10月底每周二、四中午，將在市府1樓東區辦理免費專業心理諮詢服務。

台北市衛生局資料顯示，107年尋求社區心理諮商服務就診人數為2262人，比104年上升65%，顯示市民對心理諮詢的需求。北市衛生局、秘書處與北市諮商心理師公會共同規劃，於108年5月21日起至10月31日試辦「臺北市政府市民心理諮詢站」，每週二、四中午12時30分至13時30分由專業諮商心理師在市府大樓1樓東區秘書處市民服務組駐點，提供免費心理諮詢。每天12時10分開始接受現場登記，每天開放2位名額。現場提供民眾心理健康檢測、危機因應及壓力調適等，並協助民眾自我關照心理健康狀態、尋求適切資源。

北市諮商心理師公會理事長李玉嬋表示，到台北市政府提供服務的諮商心理師都是具有心理健康促進、心理諮商與心理治療、心理衡鑑的專業醫事人員，平時在醫療院所、社區心理所提供專業心理服務，都具有多年經驗。

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