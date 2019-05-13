注定要當一家人！父子3人罕見同一天生日

2019-05-13 10:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕注定要當一家人!高市l對洪姓男子生日喜獲麟兒已是大喜，沒想到妻子連生二胎，均與他都是同一天生日，罕見父子3人同一天生日，真是有緣來當一家人，洪妻笑稱要準備大蛋糕了!

鳳山區第二戶政事務所今表示，近來受理1件特殊出生登記，洪姓夫妻103年結婚後，105年先生下大兒子，今年又生下小兒子，巧合的是洪男是4月30日生日，兩個兒子也在同一天出生，就像是「注定來當一家人」!

戶政人員表示，辦理出生登記時偶而也會看到父母與子女出生日期相近的案例，但父子3人同一天生日的情形是第一次看到。

洪妻指出，夫妻對於小孩的出生日期沒有特別的偏好，懷第一胎時預產期在5月初，但大兒子提早來報到，生產那天剛好就是丈夫的生日，令丈夫開心不已。

有趣的是，洪妻近來再生第二胎，沒想到小兒子又是4月30日生產，以後父子三人同一天慶生，她笑稱「三次慶生一次完成，不過蛋糕要準備得大一點了!」。

鳳二戶所主任李堂賓表示，「生得過雞酒香，生不過四塊板」，女性生產過程極為不易且危險，也因為社會背景、環境等因素改變，出生率不像以往這麼高，在第一線受理新生兒登記的戶所更是有感，鼓勵民眾適齡婚育一直是政府人口政策的目標，5月份是感恩母親月，能夠分享民眾的喜悅是戶所的榮幸。

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