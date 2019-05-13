調查大眾運輸使用率不準 交通部承諾1個月提新方法

2019-05-13 10:23

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部推動大眾運輸，遭立委質疑手邊沒有統計數據，宛如瞎子摸象。交通部政次王國材解釋，過去統計以使用率為基準，但準確度不高，承諾於1個月內提出新統計方法，調查日常使用運具狀況，再決定要不要使用新方法，更加準確。

立委李昆澤表示，發展大眾運輸相關政策擬定，需要有充分基礎資料、掌握使用狀況，過去交通部曾調查日常使用運具，但2年未更新，交通部恐是瞎子摸象。

他指出，觀察各類型運具，國道客運、台鐵、高鐵、捷運，106至107年單日平均載運人次，除了台鐵略減，其餘均增加，乍看大眾運輸使用人次增加，但私人運具也成長快速，去年小客車、機車領牌登記數成長16.2萬輛，綜合比較兩者成長，很難掌握實際狀況。

李昆澤要求，交通部應建立發展統計指標，推動公共運輸是交通部重要工作，相關統計調查也是各級機關重要資料來源，無論搭乘人數、開行班次、電子票證使用人數等，1個月內提出方案掌握、分析使用狀況。

王國材說，過去調查統計均以使用率比較，後來觀察調查本身準確度不高，例如台北有30％以上、中南部僅個位數，引發質疑，希望不再使用使用率，1個月內新的日常使用運具調查方案，再決定要不要使用。

李昆澤也說，發展大眾運輸，強化轉乘優惠初具成效，去年至今年，連假期間使用人次多，去年清明節開始要求高鐵轉乘客運提供優惠，公路總局長陳彥伯說，今年端午連假持續比照辦理，加強大眾運輸使用。

另外，交通部推動DRTS需求反應式公車，目前分為撥召公車與小黃公車2種，立委葉宜津質疑，小黃公車好理解，4人成行、前一天預約上路，但撥召公車沒有人懂，成效恐不彰。陳彥伯表示，目前有200多輛小黃公車，撥召公車即為幸福巴士，每年有40萬人次搭乘，已於18鄉鎮、5縣市實施，建置呼叫中心或APP服務。

王國材也說，109年前將擴充服務，大眾運輸涵蓋率從78％提高至88％，但葉宜津質疑，小黃仍集中都會區，最需要的偏鄉地區甚至沒有半輛，王國材說，由小黃公車與幸福巴士互補，若無小黃，則用其他需求反應式公車滿足需求。

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