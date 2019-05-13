吃秘方吃到胃潰瘍 男子緊急掛急診輸血

2019-05-13 10:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名50歲王先生聽信秘方以為可以顧身體，連續打了17次的營養針，接著在4月中旬到歐洲旅遊，沒想到原本身體硬朗的他，突感身體不適，甚至解出黑便，緊急回台掛急診，醫師檢查發現血紅素降低，胃潰瘍且合併出血，經過輸血和藥物治療後，已康復出院！

中國醫藥大學新竹附設醫院急診室主任游俊豪指出，坊間秘方有時會參雜類固醇或消炎止痛藥，有些人服藥後短時間身體會比較舒服，精神也變好，但是長期服用類固醇，容易造成胃黏膜變薄、胃酸變多，最後引發胃潰瘍；若合併腸胃出血，則會造成頭暈目眩、臉色蒼白及呼吸急促，得不償失。

游俊豪表示，長期吃類固醇會改變脂肪代謝及分布，造成中心型肥胖，身體的脂肪堆積在臉部、腹部、及背部，而四肢變得瘦弱纖細，皮膚變薄，產生俗稱「青蛙肚」、「水牛肩」、「月亮臉」。建議民眾不要誤信偏方或秘方，一旦在坊間吃了不知名藥物，解出黑便，一定要儘速就醫，避免延誤病情。

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