「媽媽桃」受乾旱暖冬影響產量 桃園市府完成補勘災認定

2019-05-12 22:55

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今年桃園市復興區拉拉山「媽媽桃」受1至2月乾旱暖冬影響開花及結實率偏低，桃園市政府自4月起展開天然災害災情認定及受理救助申請，因仍有遲發性災情，桃園市政府農業局及復興區公所日前完成補勘災，藉以減輕農民損失。農業局表示，農民普遍反應今年媽媽桃減產嚴重，收成僅達去年一半以上，復興區公所已完成復勘認定，農業局將儘速向農委會申撥農民災害現金救助金。

據桃園市農業局統計，今年共有44戶果農、提出約達7公頃的農損補助，經完成復勘認定，總計有28戶、3.622公頃可獲補助，依每公頃可補助9萬元，總計補助32萬5980元。

桃園市農業局表示，農民靠天賞飯吃真的非常辛苦，往年桃樹開花及著果繁盛，農民再經由疏果挑選優良果粒套袋保留，但今年著果率差，農民捨不得無收成，將著實果粒全數套袋保留，在未經淘汰疏果情況下，樹體因受年初氣候乾旱暖冬影響生育，造成樹勢整體變差，陸續產生遲發性災損如落果、畸形果等情形。

桃園市農業局說，該局於4月份時進行現地抽（勘）查作業後，陸續接獲農民告知落果、畸形果等情形，當即會同農糧署、改良場及公所等進行抽查，認定是遲發性災情，因此再補勘災後，會盡速向農委會申撥農民災害現金救助金，減少損失。

桃園市農業局表示，雖然「媽媽桃」受氣候影響產量大減，但價格並未因此大幅調漲，呼籲民眾要把握機會嘗鮮果粒碩大的「媽媽桃」，而目前預購品項快出現售罄情形，有需要的民眾儘早至「媽媽桃」臉書粉絲專頁及官網訂購，以免向隅。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/