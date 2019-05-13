蛋蛋被蚊叮亂擦藥成「黑蛋」 醫劃開流出黃綠膿

2019-05-13 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕1名40多歲男子右邊睪丸被蚊蟲叮咬，他自行買藥塗抹，不料蛋蛋持續腫脹，甚至難以行走，拖了2週送急診時右側睪丸已腫成3倍大，手術過後仍無力挽救，只能忍痛摘除右側睪丸。

據《ETtoday》報導，亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任，同時也是中國醫藥大學附設醫院泌尿醫師邱鴻傑分享醫病經驗，他說，1名40多歲男性右側睪丸遭蚊蟲叮咬，便自行買藥塗抹，讓蛋蛋越腫越大，甚至一碰就痛，無法行走，男子拖了2個禮拜後送了急診，邱鴻傑診斷發現，右側睪丸已經嚴重發炎，甚至發黑。

邱鴻傑表示，男子抽血結果顯示，白血球高達2萬多，比一般正常數量多了1萬多，糖化血色素為11（HbA1c），讓他看得目瞪口呆，趕緊進行手術。

邱鴻傑提到，男子不知道自己患有糖尿病，而且免疫力低下、缺乏敏銳痛覺，延遲就醫後，才發現病症是死亡率40%的「會陰部壞死性筋膜炎」感染。邱鴻傑進行緊急手術，將右側睪丸劃開後，流出50至100c.c.的黃綠色的膿，進行2次清創後男子患部仍繼續潰爛，只能忍痛摘除右側睪丸。

邱鴻傑呼籲，民眾若發現下體出現病灶，且自行服用抗生素效果不佳，當患部範圍不斷擴大請立即就醫，否則恐有生命危險。提醒民眾注意自身是否有糖尿病相關症狀，別讓小傷口拖成永久遺憾。

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