軍官姑姑教養近17年 腦麻兒從不會爬變成身障田徑好手

2019-05-12 23:10

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今天母親節，各地慶祝感恩偉大的母親，而未婚退休女軍官郭素伶雖未婚，但她用心照顧因在母胎吸入胎便而腦性麻痺的小侄子郭祐誠，迄今近17年，郭祐誠在姑姑教養下，從原本不會爬，成為去年全國身心障礙國民運動會肢障男子組田徑100公尺第三名，今年並代表台灣參加全球青少年領袖高峰會，今年母親節，祐誠有別以往寫卡片祝賀，他透過擁抱姑姑來表達感恩，也展現姑侄間的好感情。

就讀嘉義特殊教育學校高三的郭祐誠說，姑姑教他跑步、打球、電腦打字、使用臉書等，他已獲得電影院實習機會，未來要自力更生工作、賺錢，回報姑姑。

郭素伶當年任職聯勤兵工廠（現為國防部軍備局生產製造中心）擔任狙擊手，見哥、嫂因做生意及照顧一雙子女，分身乏術，小侄子郭祐誠出生一歲多，經檢查發現中度腦性麻痺，她於是協助教養祐誠、將他接到高雄與其同住，耐心陪著郭祐誠早療、復健及回家重複練習，也將其鍛鍊體能的心得，轉為訓練祐誠的體能，除照顧郭祐誠的健康狀況，郭素伶也注重他的教育環境，國小、國中就讀資源班與一般生相處，升高中時為避免郭祐誠被霸凌，郭素伶辦理退休搬回嘉義，經重新鑑定、申請，讓郭祐誠轉讀嘉義特教學校。

郭素伶說，祐誠在嘉特屬於高功能的孩子，因此有擔任班長的機會，也因此培養他領導

能力跟責任心，進步許多，且平時會打掃、洗衣服，看她累了也會噓寒問暖，很貼心；如今看他健康有活力，即使過程辛苦，也很值得。

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