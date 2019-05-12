比春天吶喊還潮！墾丁「星空吶喊」抬頭族要打敗低頭族

2019-05-12 23:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島空氣潔淨，一向是空品模範生，夜間美麗星空更是全台知名，屏縣府今年在光害極少的滿州鄉舉辦「星空吶喊」活動，引領民眾追逐南十字星與寶瓶座流星雨，並結合古天文與詩詞，過程浪漫又富知識性，已經成為恆春半島初夏最受歡迎的特色活動，也鼓勵民眾放下手機當低頭族，多當「抬頭族」仰望天空觀賞浩瀚星空。

今年的「星空吶喊」屏東縣政府集結中央氣象局、經濟部能源局、國內天文同好團體、在地生態人文社團及天文聯盟學校能量，現場有32組天文望遠鏡與天文專家指導觀星技巧，30個天文創意與智慧節電學習攤位，還有北斗七星、冬季大三角、春季大三角與哈伯太空望遠鏡實境秀。

除了自然星空導覽，今年更融入古天文與詩詞，以及主題館展出及介紹古代星象科學發展，如「北斗七星高，哥舒夜帶刀」、王維詩中「人生不相見，動如參與商」、杜牧詩中「天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星」等，屏東縣天文協會理事長張簡振豐更解釋了古人說「天理何在」，就是指藏身在北斗七星中，天樞、天璇、天璣、天權四顆星圍起來的地方，被稱為「天理」，令不少民眾恍然大悟。

活動舉辦地點小墾丁渡假村，這次也為了「星空吶喊」大改造，總經理張福生說，星空品質分為金級、銀級與銅級，小墾丁渡假村經過一年的努力，大規模進行光害防制與燈光控制，讓燈光只照到需要照亮的地方，不會漫射到天空，今年經過監測，星空品質已逼近銅級，極具成為台灣首座星野村的條件，成為追流星雨賞銀河景點。

屏東縣政府教育處處長江國樑表示，「天夠暗，天空就會閃亮」、「心夠靜，星星就會吶喊」，在滿天璀璨的星空下，希望參與民眾面對壯麗的亙古銀河，可以降服自己的心，並謙卑面對大自然。

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