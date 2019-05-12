善心助菜農 當年打贏官司要回土地 民俗專家：有善心得到更多

2019-05-12 22:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年因看菜農賣不出去黃金花椰菜，花5萬元全數買下，提供給結緣的宮廟送給信眾，民俗專家廖大乙的善心，想不到1年後打贏官司，把被友人侵占的土地要回來，而這塊土地至少值500萬元，他說，想不到發善心卻獲得更多。

擔任遊學太子爺行程管理人的民俗專家廖大乙，去年春節前因菜農賣不出去種的黃金花椰菜，花了5萬元把其種的花椰菜全數買下，送給因竹山建醮而結緣的克明宮，讓該宮在春節期間給信眾擲筊帶回象徵「黃金發財」的黃金花椰菜，而所有的「黃金發財」也全數被信眾帶回去。

廖大乙在買下菜農種的黃金花椰菜前，朋友想買土地找他合夥，他因相信朋友，所以負責出錢土地登記在朋友名下，買了土地後，他把一些盆栽放到該土地，卻被這名友人告「竊占」，去年該官司開庭，原一口咬定廖大乙沒出錢的友人，在法庭卻突然說出「廖大乙有持分」，讓廖大乙贏了官司，要回土地。

廖大乙說，買黃金花椰菜只是希望幫菜農一點忙，想不到小小的善念，卻讓自己要回土地，50多坪建地，每坪10萬元，等於老天爺讓他拿回500萬元，今年地價倍漲，這是先前完全沒有料到的事。

「遊學太子爺在提醒我多多行善！」，廖大乙表示，最近得知屏東來義的愛文芒果盛產，他也包下一大片果園的芒果，寄送給親朋好友，此舉不是想會有什麼報酬，而是感覺發善心助人是件美好的事。

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