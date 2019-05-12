「頭份四月八」逢母親節 盛大千人宴慶佳節

2019-05-12 22:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕傳承近百年的客家文化盛事「頭份四月八」重頭戲「千人宴」，於今晚假苗栗縣頭份市公所前廣場席開百桌，由於四月八適逢母親節，頭份市長羅雪珠也以媽媽心情歡迎遊子歸鄉，苗栗縣長徐耀昌也到場與千人共嚐客家傳統美食共慶四月八、歡度母親節。

羅雪珠表示，今年四月八恰逢母親節，為讓今年節慶更添溫馨氣氛，特精心挑選客家土雞、炆筍乾、芹菜炒豆皮、薑絲大腸等11道古早客家味，還使用在地青年使用在地黑豆製作的獨特戚風蛋糕，讓大家一同歡慶四月八及母親節、遊子歸鄉共享天倫樂。

晚宴在徐耀昌、羅雪珠、立委徐志榮、縣議員温宜靜、陳光軒、曾玟學、徐功凡、頭份市代會主席温俊勇共同敲鑼後，佳餚陸續上桌；隨後前縣長劉政鴻、前副縣長林久翔也到場與羅雪珠同桌用餐。

除了辦桌菜色和往年不同，今年舞台演出更融合母親節的元素與主題，除了邀請客家小公主鍾依芹，演唱四月八主題曲「轉到戲棚下」，還邀請客家歌手程美蘭，演唱客家知名山歌「渡子歌」，唱出客家媽媽含辛茹苦，把孩子扶養長大的辛酸，讓台下許多媽媽紅了眼眶。

千人宴上眾家團聚品嚐美食，許多遊子歸鄉重溫道地客家傳統文化，並準備蛋糕及鮮花向親愛的媽媽送上滿滿的祝福，讓今年的頭份四月八除了歡欣外更添濃濃溫馨團圓氣氛。

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