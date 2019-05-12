網友要求P圖PO網求助 結果蔡總統也被P上去

2019-05-12 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕現代科技越來越發達，但有些專業的技術如P圖就不一定是每個人都會的技術，有些人會上網尋求網友的幫助，但常常會有令人啼笑皆非的成果出爐，有網友在臉書PO文求助，想把與台北市長柯文哲的合照中的其他人P掉，結果網友卻丟出許多與要求不符的創意作品，讓人看了忍不住哈哈大笑。

該網友在臉書《爆怨公社》PO文求助，表示朋友第1次與柯文哲合照，想把旁邊不相干的人P掉，沒想到網友卻丟出了許多非常有創意的作品，讓許多網友看見後紛紛前往朝聖。

其中有幾張P圖非常有創意，有人把原PO的朋友截掉，只留下原PO用紅框標起來的要求P圖處；也有人把柯P的笑臉P在原PO朋友臉上，看起來像是失散多年的兄弟重聚；更有人把原PO朋友的臉和柯P的臉放在一個愛心中，讓人不禁驚嘆網友們的創意與巧思。

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