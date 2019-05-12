林口龍壽茶上市 30載生津製茶廠奪特等獎

2019-05-12 22:01

〔記者陳心瑜／新北報導〕林口區的「生津製茶廠」已經營30餘年，歷經茶產業的興衰與轉型，從早年的專業生產，1995年發展成觀光體驗型製茶廠，茶廠第二代經營者陳昆諒生產的龍壽茶，今年更獲得林口區春季龍壽茶比賽特等獎肯定。

春茶評鑑主審行政院農業委員會茶業改良場文山分場股長潘韋誠說，今年龍壽茶比賽參賽品質優良，其中「生津製茶廠」不論在茶的清甜、香氣、耐泡以及發酵程度都略勝一籌。

「生津製茶廠」第一代86歲的林文珍以及第二代54歲負責人陳昆諒說，早年的林口，可說是茶的王國，台地地形加上常起霧的特性，讓林口茶採收便利，品質一流。

陳昆諒分享，茶廠隨著時代進步，轉型為觀光茶廠，讓民眾「喝」茶外，進一步體驗「做」茶跟學著「品」茶，也自行研發以大葉種茶葉製作的「黃金鑽烏龍」，以及輕發酵的東方美人茶，風味獨特，邀民眾到林口品茶。

新北市政府農業局表示，林口主要出產龍壽茶，而龍壽茶沖泡後香味撲鼻，茶湯呈琥珀金黃色，其特色為清香、滋味厚略帶苦澀，集結香、濃、醇、韻、美五大特色，邀喜愛品茶的民眾把握機會品嘗春茶。

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