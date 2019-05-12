桃園市長盃龍舟賽龍舟點睛祈福 149隊力拚159萬總獎金

2019-05-12 23:14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭大池百年歷史端午龍舟賽及歸鄉文化節，獲客委會列為客庄12大節慶之一，市長鄭文燦、客委會副主委楊長鎮等人12日在南天宮廣場為龍舟點睛祈福，宣布系列活動6月展開，由6月7日至9日登場的桃園市市長盃龍舟賽計有149隊報名力拚總獎金159萬元（龍王獎金獨得15萬元）外，另有精彩刺激水上高樁獅王爭霸賽、Hakka音樂會、光雕展演、在地農特產品展售會及美食文化遊園區、包粽比賽、在地文化景點巡禮等特色活動。

鄭文燦表示，龍潭大池划龍舟傳統從日治時期大正4年開始舉行，延續至今已經超過百年，從未間斷，今年賽事6月7日至9日3天，分為公開女子組、公開男子組、里別組、區別組、學生男子組、機關組、國中男生組、學生女子組，白天在大池龍舟賽初賽、複賽及總冠軍決賽，邀請職棒桃猿隊所屬的LamiGirls參加龍舟表演賽；夜晚於南天宮投放光雕，搭配聲光及音樂營造不同的龍潭大池氛圍。

鄭文燦提到，桃園升格後，市府改造龍潭大池周邊環境，興建遊客中心、環湖道路、水上劇場等，水岸改造及吊橋重建工程，並透過四方林礫間等水質淨化工程，提高龍潭大池換水量，最高目標1天達20萬噸，提高活水率，恢復乾淨水質，將請龍潭區公所及交通局研議設置大型停車場，在節慶期間，遊客停車更方便。

楊長鎮指出，龍潭對於台灣客家族群來說是個很重要的地方。龍潭的73公忠義廟即是為紀念「乙未戰役」，捍衛家園力戰而死的客家義軍。此戰役是在台灣史上，戰鬥地域最廣、時間最長、參與人數最多、規模最大且犧牲慘重的戰爭。

客家事務局長何明光、龍潭區長胡星輝預告，今年首度在南天宮安排投放光雕，搭配聲光及音樂營造不同的龍潭大池氛圍與夜景之美。端午連假來到龍潭，可以賞龍舟、看表演、享受美食、感受客家風情。

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