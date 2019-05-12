醫病》廚師腿麻痠痛 竟是腰椎椎間盤突出合併脊椎側彎

2019-05-12 22:07

〔記者方志賢／高雄報導〕一名50多歲廚師，工作長期久站，彎腰搬重物，日前腿部發麻、痠痛，就醫檢查他腰椎的椎間盤突出，合併脊椎側彎，他擔心開刀矯正脊椎側彎，手術風險太大，先接受內視鏡手術，清除突出的椎間盤組織，改善疼痛，醫師建議他維持正確搬重物姿勢及良好坐姿，避免脊椎側彎惡化。

這名廚師2個多月前突然大、小腿發麻、痠痛，站立一段時間，就需躺下來休息，無法持續工作，就醫檢查他第5腰椎及第1薦椎的椎間盤突出，另合併脊椎側彎。

患者四處求醫，有醫師建議他椎間盤突出及脊椎側彎一併處理，但須打10根釘子矯正脊椎側彎，他擔心開刀風險太大。另有醫師建議安裝脊突間神經減壓器，避免術後椎間盤突出復發，但自費醫材昂貴。

博正國際醫院院長、神經外科醫師謝榮豪表示，患者轉而尋求他診治，雖然椎間盤突出與脊椎側彎有關聯性，但這次腿部急性疼痛是椎間盤突出引起，與患者討論後，決定先處理椎間盤突出的問題。

謝榮豪說，患者接受脊椎內視鏡手術，清除壓迫神經的椎間盤突出組織，手術只需處理病灶不增加破壞其他地方，且病人是清醒的，手術中病患即時回饋，可避免傷害到神經，手術不僅傷口小，且復原較快。

謝榮豪強調，脊椎側彎確實較易造成椎間盤突出，對於脊椎側彎體質的民眾，從小養成正確姿勢，且多運動練背肌，讓肌肉強壯有彈性，避免病情惡化，至於患者的脊椎側彎可能已2、30年，可選擇與其和平相處，藉由正確搬重物姿勢及良好坐姿，防止脊椎側彎惡化。

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