這張心算考卷高達百萬位 他用「聽」的竟然全對...

2019-05-12 20:36

〔記者吳政峰／台北報導〕中華民國兒童珠算協會與中華珠算心算教育協會12日舉辦「第二十九屆全國兒童珠算競賽大會」，共有來自全國各縣市130名高段位選手參加，其中國中組冠軍林緯俊在唸心算項目拿到滿分，由於唸心算是台上裁判口唸一連串數字，台下選手邊聽邊計算，從基本的二位數到最難的高達百萬位（7位數）題目，林緯俊竟然能全部答對，令台下小朋友和台上裁判驚呼「太神奇了！」

主辦單位解釋，唸心算賽共計20題，每題10目，由台上裁判迅速唸出兩位（十位）數到7位（百萬位）數不等之數字，選手邊聽邊在腦海中計算，約20秒聽畢隨即下筆作答，難度非常高，要獲得滿分除須要有深厚的底子，還要經年累月培養高度專注力，相當不容易。

無獨有偶，林緯俊的弟弟林旻諺也勇奪小學一年級組冠軍，家裡一次出了兩位冠軍，媽媽劉秋汝非常開心，直說這是「最好的母親節禮物」。劉秋汝說，小朋友自從學了珠心算，不但數學不用煩惱，連背英文單字或其他的功課也得心應手，完全不需要她擔心。

「最喜歡珠算了」獲得珠算十傑的國中組選手李昀蓁笑說，從學習中獲得很高的成就感，讓她在數學方面贏人一大截，其他學科也有顯著幫助，所以就算讀到了國中二年級，在私校繁重的課業下，仍維持一周兩次的練習；她的爸爸李文雄則建議，小朋友最好從幼兒園學起，國小二年級以前是黃金時期，做好扎根基礎，接下來的學習就能游刃有餘。

中華珠算心算教育學會理事長陳萬發指出，本項比賽已舉辦29年，完全不收任何費用，還頒發獎盃、獎狀與獎學金鼓勵學生自我精進，此外，如果學到珠算3段、心算8段的學生日後考上國立大學，還有額外的獎學金5000元申領，這些獎勵都是期盼有更多的人看見珠心算對大腦開發的正向效果，全世界除了台灣，其他如日本、中國、美國、加拿大等二十幾個國家均有不少學生學習，足證珠心算可成為文化外交的軟實力。

陳萬發強調，本項比賽特別選在12日母親節比賽，讓媽媽們看到小朋友淬練後的成果，不論有沒有得獎，只要小朋友專注在比賽中，散發出來的自信就是給在場媽媽最好的母親節禮物了。他也呼籲，政府應重視珠心算文化這項國粹，若能與民間一同合作，相信可以讓台灣在另一種型態的國際舞台上發光發熱。

各組第一名名單如下:

幼童組: 廖采翎

一年級組: 林旻諺

二年級組: 林庭宇

三年級組: 鄭之昀

四年級組: 蔡汭宸

五年級組: 黃歆惟

六年級組: 許睿靖

國中組: 林緯俊

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